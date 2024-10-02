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Втрати Росії у війні перевалили за 655 тисяч у живій силі

Ірина БалачукСереда, 2 жовтня 2024, 07:51
Втрати Росії у війні перевалили за 655 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 130 російських загарбників, спалили 32 ББМ, 14 артилерійських систем та 4 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 655 560 (+1 130) осіб,
  • танків – 8 887 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 17 579 (+32) од,
  • артилерійських систем – 18 869 (+14) од,
  • РСЗВ – 1 204 (+0) од,
  • засобів ППО – 963 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26) од,
  • крилатих ракет – 2 613 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71) од,
  • спеціальної техніки – 3 318 (+4) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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