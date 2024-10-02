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Підняла небезпечний предмет біля зупинки – на Херсонщині важко поранена жінка і постраждав чоловік

Ірина БалачукСереда, 2 жовтня 2024, 08:24
Підняла небезпечний предмет біля зупинки – на Херсонщині важко поранена жінка і постраждав чоловік
Фото depo.ua

Двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху після того, як жінка підняла вибухонебезпечний предмет біля зупинки громадського транспорту у селищі Антонівка Херсонської області.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Поблизу зупинки громадського транспорту місцева жителька підняла із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Внаслідок цього 59-річна жінка дістала вибухову травму, ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення ніг. Її стан – тяжкий".

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Деталі: Також постраждав 61-річний чоловік, який перебував поруч, – він дістав вибухову травму і уламкове поранення спини.

"Швидка" доставила обох потерпілих до лікарні.

Херсонська областьвибух
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