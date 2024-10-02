Пункт пропуску "Орлівка" на Дунаї призупинив роботу через нічну атаку росіян

Після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Ренійському районі Одеської області на Дунаї тимчасово призупинив пропускні операції.

Джерело: Державна митна служба у Telegram

Деталі: Повідомляється, що наразі в пункті пропуску здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

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Пропускні операції тимчасово призупинено до 11.00 год.

Митники попросили враховувати ситуацію при плануванні поїздки та пообіцяли повідомити про відновлення роботи.