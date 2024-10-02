ППО вночі збила 11 "Шахедів" у трьох областях

У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", ППО збила 11 ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сиди ЗСУ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та Курська.

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В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони було збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.