Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава Пентагону: Іранська атака на Ізраїль – "кричущий акт агресії"

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 2 жовтня 2024, 09:26
Глава Пентагону: Іранська атака на Ізраїль – кричущий акт агресії
Остін. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом заявив, що дії Ірану є "кричущим актом агресії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Остіна у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Глава Пентагону відзначив, що також висловив свої найглибші співчуття сім'ям, які постраждали від терористичної стрілянини в Ізраїлі.

Реклама:

Пряма мова: "Я розмовляв з Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом після кричущого акту агресії Ірану проти Ізраїлю. Ми з міністром висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті".

Передісторія:

  • Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.
  • США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.
  • Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.

СШАІранІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: У Росії заявили про "безпрецедентну" кібератаку на медіа

РФ атакувала Одесу балістикою: влучила в судно під прапором Палау. Загинув чоловік, є поранені іноземці

фотоBihus.Info: Суддя Верховного суду проживає в котеджі за 18 млн грн, який записаний на тещу

Лященко йде з посади голови УЗ: хто очолить компанію

Рада може відкликати депутатів-утікачів Дмитрука й Одарченка з посад членів комітетів

ФотоЗамість м’яса шкіра та жир: журналісти виявили постачання 11 тисяч неїстівних консервів у ЗСУ

Усі новини...
США
Білий дім пообіцяв Ірану "серйозні наслідки" за удари по Ізраїлю
Венс та Волз не згадували про війну в Україні під час дебатів
У США розділились щодо того, хто краще виступив на дебатах кандидатів у віцепрезиденти
Останні новини
04:12
оновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні ударні безпілотники
03:51
Російські військові, які вбивали українців, стануть мерами та губернаторами
02:51
ISW: У Росії заявили про "безпрецедентну" кібератаку на медіа
01:37
фото, видеоЗМІ: У Чорноморську через російський "Шахед" загорілася багатоповерхівка
01:17
Одеса відбиває атаку безпілотників: у місті пролунали вибухи
00:26
відеоСупутникові знімки: На атакованому НПЗ у Феодосії стояла система ППО "Панцир-С1"  
23:43
Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, тривають бої – ОТУ "Луганськ"
23:33
Новини економіки 7 жовтня: атака на енергооб’єкти, обмеження Telegram, транзит газу РФ
23:02
На Курахівському і Покровському напрямках ситуація напружена – Генштаб
22:35
В Україну прибули боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро
Усі новини...
Реклама:
Реклама: