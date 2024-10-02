Глава Пентагону: Іранська атака на Ізраїль – "кричущий акт агресії"
Середа, 2 жовтня 2024, 09:26
Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом заявив, що дії Ірану є "кричущим актом агресії".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Остіна у соцмережі Х (Twitter)
Деталі: Глава Пентагону відзначив, що також висловив свої найглибші співчуття сім'ям, які постраждали від терористичної стрілянини в Ізраїлі.
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Пряма мова: "Я розмовляв з Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом після кричущого акту агресії Ірану проти Ізраїлю. Ми з міністром висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті".
Передісторія:
- Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.
- США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.
- Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.