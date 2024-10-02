Глава Пентагону: Іранська атака на Ізраїль – "кричущий акт агресії"

Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом заявив, що дії Ірану є "кричущим актом агресії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Остіна у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Глава Пентагону відзначив, що також висловив свої найглибші співчуття сім'ям, які постраждали від терористичної стрілянини в Ізраїлі.

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Пряма мова: "Я розмовляв з Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом після кричущого акту агресії Ірану проти Ізраїлю. Ми з міністром висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, запущених Іраном, і зобов'язалися залишатися в тісному контакті".

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