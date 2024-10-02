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Білий дім пообіцяв Ірану "серйозні наслідки" за удари по Ізраїлю

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 2 жовтня 2024, 09:52
Білий дім пообіцяв Ірану серйозні наслідки за удари по Ізраїлю
Радник з національної безпеки Джейк Салліван. Фото usembassy.gov

У Білому домі заявили, що Іран зіткнеться з серйозними наслідками через його масштабну ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post, який цитує радника з національної безпеки Джейка Саллівана

Пряма мова радника: "Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю".

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Деталі: Він відмовився повідомити, якої форми набудуть обіцяні наслідки для Ірану, який вже є об'єктом широких американських санкцій. Водночас Салліван наголосив, що пуск майже 200 балістичних ракет по Ізраїлю став "значною ескалацією". 

Радник відзначив, що президент Джо Байден уважно стежить за розвитком подій.

Пряма мова Саллівана: "Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити, в першу чергу, американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед".

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Передісторія:

  • Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".
  • США також підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.
  • Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.

СШАІранІзраїль
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