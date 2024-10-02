У Румунії підняли винищувачі через нічну російську атаку на Одещину
Середа, 2 жовтня 2024, 11:14
У ніч на 2 жовтня Румунія оголошувала повітряну тривогу та піднімала в небо винищувачі через російську атаку ударних дронів на Одещину.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Деталі: Cлужби надзвичайних ситуацій повідомили, що вночі 2 жовтня для північної частини жудця Тульча близько 2:40 розіслали сповіщення RO-Alert після того, як військові структури зафіксували рух російських безпілотників до цілей на території України у прикордонні з Румунією.
Міністерство оборони розповіло, що для спостереження підняли два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16.
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Системи спостереження не зафіксували потрапляння "Шахедів" у повітряний простір Румунії.
Нагадаємо:
- Минулого тижня на території румунської громади, що навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм, вкотре виявили уламки ударного безпілотника типу "Шахед", а Міноборони Румунії засудило атаки дронів РФ поблизу румунського кордону.
- Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).