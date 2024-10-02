У Румунії підняли винищувачі через нічну російську атаку на Одещину

У ніч на 2 жовтня Румунія оголошувала повітряну тривогу та піднімала в небо винищувачі через російську атаку ударних дронів на Одещину.



Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Cлужби надзвичайних ситуацій повідомили, що вночі 2 жовтня для північної частини жудця Тульча близько 2:40 розіслали сповіщення RO-Alert після того, як військові структури зафіксували рух російських безпілотників до цілей на території України у прикордонні з Румунією.

Міністерство оборони розповіло, що для спостереження підняли два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16.

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Системи спостереження не зафіксували потрапляння "Шахедів" у повітряний простір Румунії.

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