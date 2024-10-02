НАН прогнозує, що до 2051 українців може бути лиш 25 млн – щоб змінити це, Кабмін затвердив стратегію

Інститут демографії та проблем якості життя НАН прогнозує, що до 2051 року населення України може скоротитися до 25,2 мільйона осіб. Для мінімізації наслідків цієї кризи Кабмін затвердив Стратегію демографічного розвитку країни на період до 2040 року.

Джерело: сайт Кабміну, який публікує відповідний документ

Дослівно зі Стратегії: "З урахуванням… викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн. осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн. осіб".

Реклама:

Деталі: Причинами цього називають війну, низьку народжуваність, міграцію (зокрема, і через збройну агресію Росії), високий рівень передчасної смертності, розбалансування ринку праці та інші.

У тексті Стратегії вказується, що на дату проведення Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року чисельність населення України становила 48,5 млн. осіб, на липень 2024 року населення країни оцінювалося в 35,8 мільйона осіб, з яких 31,1 мільйона осіб жили "на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі".

У документі наголошують, що " Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом’якшити загрози, забезпечити збалансоване довгострокове відтворення населення, необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для умов воєнного стану та повоєнного відновлення економіки і формування демографічної стійкості".

РЕКЛАМА:

У Стратегії вказується на необхідність "формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей".

Йдеться про безпеку, розбудови країни (зокрема, критичної і соціальної інфраструктури), доступність житла, якісної охорони здоров’я, робочих місць тощо.

Окремо наголошується на необхідності повернення в Україну тих українців, які нині проживають за кордоном.