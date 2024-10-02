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У Польщі заявили, що до Українського легіону хочуть приєднатися замало українців

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 2 жовтня 2024, 12:01
У Польщі заявили, що до Українського легіону хочуть приєднатися замало українців
ФОТО: GETTY IMAGES

Голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Джерело: Wirtualna Polska, "Європейська правда"

Деталі: Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

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"Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною", – сказав Косіняк-Камиш, запевнивши, що "ми готові навчати українських солдатів". 

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні. 

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", – сказав Косіняк-Камиш.

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На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.

Але згодом, у вересні, журналісти повідомили, що Український легіон досі залишається "ідеєю на папері".

ПольщаЗбройні силивійна
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