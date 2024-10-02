Росіяни знову обстріляли Слов'янськ, влучили в готель – є поранений
Середа, 2 жовтня 2024, 12:13
Російські окупаційні війська вранці 2 жовтня завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області, влучивши в готель, одна людина дістала поранення.
Джерело: начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у соцмережах
Деталі: Місто зазнало ворожого обстрілу близько 5:00 ранку.
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Було влучання у приватний готель у районі Молочар.
В результаті поранено одну людину. Також постраждали приватні будинки.