Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знову обстріляли Слов'янськ, влучили в готель – є поранений

Валентина РоманенкоСереда, 2 жовтня 2024, 12:13
Росіяни знову обстріляли Слов'янськ, влучили в готель – є поранений
фото МВА

Російські окупаційні війська вранці 2 жовтня завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області, влучивши в готель, одна людина дістала поранення.

Джерело: начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у соцмережах

Деталі: Місто зазнало ворожого обстрілу близько 5:00 ранку.

Реклама:

Було влучання у приватний готель у районі Молочар.

В результаті поранено одну людину. Також постраждали приватні будинки.

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
Донецька область
Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті і виключив зі зведення Вугледар
Захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід операцій РФ на Донеччині – ISW
ОГП: Окупанти вчинили наймасовішу страту українських військовополонених на лінії фронту
Останні новини
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: