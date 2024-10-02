Росіяни знову обстріляли Слов'янськ, влучили в готель – є поранений

Російські окупаційні війська вранці 2 жовтня завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області, влучивши в готель, одна людина дістала поранення.

Джерело: начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у соцмережах

Деталі: Місто зазнало ворожого обстрілу близько 5:00 ранку.

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Було влучання у приватний готель у районі Молочар.

В результаті поранено одну людину. Також постраждали приватні будинки.