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Інвестували 4 млрд доларів: Міноборони заявило про збільшення виробництва зброї у 2025 році

Анастасія ПроцСереда, 2 жовтня 2024, 12:31
Інвестували 4 млрд доларів: Міноборони заявило про збільшення виробництва зброї у 2025 році
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони Рустем Умєров на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій заявив, що Україна інвестувала 4 млрд доларів у розвиток української промисловості та збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році.

Джерело: Міністр оборони України Рустем Умєров та президент України Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2)

Пряма мова Умєрова: "Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет – розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами".

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Деталі: За його словами, Міністерство оборони готове до активної співпраці з іноземними партнерами через створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Тож він закликав укладати довгострокові контракти на виробництво, постачання та технічне обслуговування військової техніки.

Водночас президент Зеленський у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів. 

Зеленський підкреслив, що з початком повномасштабного вторгнення оборонне виробництво в Україні значно зросло. Однак для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій.

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Також, за його словами, після першого форуму оборонних індустрій уже є значні результати. Зокрема, щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Крім того, під час зустрічі Зеленський подякував керівникам провідних оборонних компаній світу за підтримку українського народу.

Пряма мова Зеленського: "Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом зараз та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни".

Міноборонизброядопомога УкраїніЗеленський
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