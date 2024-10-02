На Рівненщині викрили нарколабораторії, які збували психотропи: 11 затриманих

На Рівненщині правоохоронці заблокували діяльність наркоугруповання, яке збувало психотропи, підозру отримали 11 фігурантів.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Рівненська обласна прокуратура, управління СБУ в Рівненській області

Дослівно поліція: "Більшість фігурантів вже мали проблеми із законом за незаконні операції з наркотиками. Ділки орендували квартиру та гараж, де виготовляли до 16 000 доз метамфетаміну на місяць і збували в регіоні. Такий "бізнес" приносив учасникам наркоугруповання до 2 млн грн. Усім обрано запобіжні заходи".

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Деталі: За даними досудового розслідування, наркобізнес організував 30-річний рівнянин, який залучив до угруповання ще десятьох жителів жителів Рівного та Здолбунова.

В кожного з 11 учасників схеми була своя "зона відповідальності". Ділки купували псевдоефедрин і в облаштованій лабораторії виготовляли з нього метамфетамін. Зловмисники мали свою клієнтську базу та мережу наркодилерів для збуту товару.

Прекурсори замовляли такими партіями, що з них щомісяця можна було виготовити 16000 доз психотропів.

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Під час обшуків у фігурантів провадження вилучили вже готові психотропні речовини, а також сировину для їх виготовлення, обладнання, зброю та інші докази протиправної діяльності.

Всім підозрюваним обрані запобіжні заходи: 9 взято під варту із правом внесення застави від 300 000 гривень до 454 200 гривень, 1 - цілодобовий домашній арешт. Стосовно ще одного спільника – триває розгляд, зазначає прокуратура.