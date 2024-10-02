Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Рівненщині викрили нарколабораторії, які збували психотропи: 11 затриманих

Валентина РоманенкоСереда, 2 жовтня 2024, 12:45
На Рівненщині викрили нарколабораторії, які збували психотропи: 11 затриманих
фото поліції

На Рівненщині правоохоронці заблокували діяльність наркоугруповання, яке збувало психотропи, підозру отримали 11 фігурантів.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Рівненська обласна прокуратура, управління СБУ в Рівненській області

Дослівно поліція: "Більшість фігурантів вже мали проблеми із законом за незаконні операції з наркотиками. Ділки орендували квартиру та гараж, де виготовляли до 16 000 доз метамфетаміну на місяць і збували в регіоні. Такий "бізнес" приносив учасникам наркоугруповання до 2 млн грн. Усім обрано запобіжні заходи".

Реклама:
 

Деталі: За даними досудового розслідування, наркобізнес організував 30-річний рівнянин, який залучив до угруповання ще десятьох жителів жителів Рівного та Здолбунова.

В кожного з 11 учасників схеми була своя "зона відповідальності". Ділки купували псевдоефедрин і в облаштованій лабораторії виготовляли з нього метамфетамін. Зловмисники мали свою клієнтську базу та мережу наркодилерів для збуту товару.

Прекурсори замовляли такими партіями, що з них щомісяця можна було виготовити 16000 доз психотропів.

РЕКЛАМА:

Під час обшуків у фігурантів провадження вилучили вже готові психотропні речовини, а також сировину для їх виготовлення, обладнання, зброю та інші докази протиправної діяльності.

 

Всім підозрюваним обрані запобіжні заходи: 9 взято під варту із правом внесення застави від 300 000 гривень до 454 200 гривень,  1 - цілодобовий домашній арешт. Стосовно ще одного спільника – триває розгляд, зазначає прокуратура.

Рівненська областьнаркотики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
Рівненська область
У Рівненській області впав БПЛА: знеструмлювались підстанції та залізниця – Міненерго
Новий "трансфер" у СІЗО: суд арештував ексвійськкома, який вийшов під заставу
Скандальний ексвійськком вийшов із СІЗО під заставу, але його знову затримали
Останні новини
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: