Затримали ще чотирьох киян, які палили автомобілі ЗСУ

Національна поліція та Служба безпеки України затримали у Києві ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які підпалювали авто Сил оборони.

Джерело: столична поліція, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у вересні 2024 року в Оболонському районі близько першої години ночі 21-річний молодик, на одній з вулиць, де він проживає, підпалив автомобіль "Opel Campo" зеленого кольору. Згодом через месенджер Telegram він відзвітував про виконану роботу, однак отримав прохання наступного разу якісніше знімати відео.

Реклама:

Двоє інших підозрюваних чоловіків 26 та 29 років, які вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини та наркотики, у Дарницькому районі підпалили автомобіль "Volkswagen – LТ45".

Також, у цьому ж районі столиці 34-річна наркозалежна киянка підпалила автомобіль "Volkswagen".

Замовлення підозрювані отримували через Telegram. Машини військовослужбовців шукали у тих районах, де проживають. Далі на свій мобільний телефон вони знімали, як горять автомобілі з метою подальшого звітування перед замовниками. За спалену машину їм обіцяли заплатити по 1000 доларів США.

РЕКЛАМА:

СБУ зазначає, що всіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин "по гарячих слідах" після вчинення злочинів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.