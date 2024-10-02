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Затримали ще чотирьох киян, які палили автомобілі ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 2 жовтня 2024, 13:17
Затримали ще чотирьох киян, які палили автомобілі ЗСУ
фото поліції

Національна поліція та Служба безпеки України затримали у Києві ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які підпалювали авто Сил оборони.

Джерело: столична поліція, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, у вересні 2024 року в Оболонському районі близько першої години ночі 21-річний молодик, на одній з вулиць, де він проживає, підпалив автомобіль "Opel Campo" зеленого кольору. Згодом через месенджер Telegram він відзвітував про виконану роботу, однак отримав прохання наступного разу якісніше знімати відео.

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Двоє інших підозрюваних чоловіків 26 та 29 років, які вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини та наркотики, у Дарницькому районі підпалили автомобіль "Volkswagen – LТ45".

 

Також, у цьому ж районі столиці 34-річна наркозалежна киянка підпалила автомобіль "Volkswagen".

 

Замовлення підозрювані отримували через Telegram. Машини військовослужбовців шукали у тих районах, де проживають. Далі на свій мобільний телефон вони знімали, як горять автомобілі з метою подальшого звітування перед замовниками. За спалену машину їм обіцяли заплатити по 1000 доларів США.

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СБУ зазначає, що всіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин "по гарячих слідах" після вчинення злочинів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Київкримінал
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