Спікер Сейму Польщі на зустрічі з главою МЗС України підняв питання ексгумацій

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня на зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою підняв питання ексгумацій загиблих під час подій на Волині у роки Другої світової війни.

Джерело: PAP за комюніке канцелярії Сейму, "Європейська правда"

Деталі: Головня та Сибіга обговорювали багато питань, у тому числі подальшу безпекову співпрацю та різнобічну підтримку України.

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Також спікер Сейму підняв питання про відновлення пошуків та ексгумації поляків, загиблих під час подій на Волині у роки Другої світової війни.

"У контексті наближення Дня всіх святих спікер Сейму звернув увагу на велике значення для польських жінок і чоловіків моменту запалення свічки на могилах своїх близьких, які загинули. Для цього важливо знати, де вони поховані. Тому це питання є цивілізаційним, а не політичним", – повідомила Канцелярія Сейму.

Він також акцентував, що "питання поваги до померлих є фундаментальним для цінностей, на яких ґрунтується Європейський Союз".

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У канцелярії Сейму повідомили, що спікер "глибоко переконаний, що Польща та Україна перебувають у ситуації, коли хороший зв'язок, заснований на правді й повазі, є основою безпеки обох народів".

Спікерка Сенату Малгожата Кідава-Блоньська також торкнулася цього питання, акцентувавши, що воно дуже важливе для польського суспільства.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту запевнив, що Україна готова говорити з Польщею про складні історичні питання.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що питання ексгумацій жертв Волинської трагедії буде розглядатися у рамках відкриття першого розділу на переговорах з Україною про вступ до ЄС.

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