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Зеленський провів кадрові перестановки у Службі зовнішньої розвідки

Станіслав ПогоріловСереда, 2 жовтня 2024, 13:59
Зеленський провів кадрові перестановки у Службі зовнішньої розвідки
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Джерело: укази президента

Деталі: Згідно з указами, Олег Луговський звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови СЗР.

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Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.

Про причини кадрових перестановок в указах президента не сказано.

Нагадаємо: 26 березня головою Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив Олега Іващенка.

Зеленськийрозвідка
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