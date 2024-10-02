Зеленський провів кадрові перестановки у Службі зовнішньої розвідки
Середа, 2 жовтня 2024, 13:59
Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.
Джерело: укази президента
Деталі: Згідно з указами, Олег Луговський звільнений з посади заступника голови і призначений на посаду першого заступника голови СЗР.
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Також з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнений Олег Сінайко, а на аналогічну посаду призначений Геннадій Богач.
Про причини кадрових перестановок в указах президента не сказано.
Нагадаємо: 26 березня головою Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив Олега Іващенка.