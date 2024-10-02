Сибіга і Сікорський у Варшаві перетнулись на "дружню розмову"

Польське і українське Міністерства закордонних справ видали різні заяви щодо того, чи зустрівся польський міністр Радослав Сікорський зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, коли останній відвідував Варшаву цього тижня.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Польська агенція PAP опублікувала заяву речника МЗС Польщі Павла Вронського, який розповів, що переговори Сибіги з Сікорським взагалі не планувалися.

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Він додав, що обидва міністри мали би побачитися, оскільки мали стати учасниками однієї з панелей Варшавського безпекового форуму (без подальших офіційних переговорів), але у підсумку Сікорський не зміг бути присутнім і на цій панелі через зайнятість в уряді.

Водночас українські дипломати наполягають, що міністри все ж зустрілися.

Пряма мова співрозмовника видання з МЗС: "Зустріч відбулася. Сибіга і Сікорський мали зустріч ввечері, але це була не офіційна "двосторонка", а дружнє спілкування. Український міністр подякував Польщі за всебічну допомогу, вони обговорили кроки для подальшого розвитку добросусідських відносин, подальші кроки для вирішення чутливих питань історичного минулого".

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Передісторія:

Під час візиту до Варшави Сибіга зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також очільниками Сейму та Сенату Польщі, які у тому числі підняли питання про ексгумації загиблих на Волині поляків.

Читайте також в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами, а також статтю Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.