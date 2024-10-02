Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон грата
Ізраїль оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон-грата і заборонив йому в'їзд до країни, бо Гутерріш не засудив напад Ірану на Ізраїль.
Джерело: Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у мережі Х
Пряма мова: "Я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон-грата в Ізраїлі і заборонив йому в'їзд до країни.
Той, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю.
Це Генеральний секретар, який досі не засудив різанину і сексуальні звірства, вчинені вбивцями з ХАМАС 7 жовтня, і не доклав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією.
Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць з ХАМАСу, "Хезболли", хуситів, а тепер і Ірану - матері світового терору - залишиться плямою в історії ООН.
Ізраїль продовжуватиме захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність, з Антоніу Гутеррішем чи без нього".
Передісторія:
- Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.
- США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.
- Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.