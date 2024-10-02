Уряд Естонії обговорював можливість відправки своїх військових в Україну – ЗМІ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд країни обговорював можливість відправлення своїх військових із небойовими завданнями на захід України, але наразі конкретне рішення не ухвалено.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio

Деталі: За словами міністра, конкретного рішення поки немає, бо передусім Естонія повинна гарантувати безпеку інструкторів.

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Пряма мова: "Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян".

Більше деталей: Очільник Міноборони Естонії акцентував, що рішення про введення військ в Україну має ухвалюватись консенсусом країн-членів НАТО.

"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", – зазначив він.

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Певкур підсумував, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.

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