Уряд Естонії обговорював можливість відправки своїх військових в Україну – ЗМІ
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд країни обговорював можливість відправлення своїх військових із небойовими завданнями на захід України, але наразі конкретне рішення не ухвалено.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio
Деталі: За словами міністра, конкретного рішення поки немає, бо передусім Естонія повинна гарантувати безпеку інструкторів.
Пряма мова: "Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян".
Більше деталей: Очільник Міноборони Естонії акцентував, що рішення про введення військ в Україну має ухвалюватись консенсусом країн-членів НАТО.
"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", – зазначив він.
Певкур підсумував, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.
Передісторія:
- 2 жовтня повідомлялося, що колишній очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що країна повинна відправити війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію.
- Як відомо, обговорення присутності військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.
- Деякі держави, зокрема країни Балтії, публічно підтримали цю ідею або висловили зацікавленість у ній. Але переважна більшість, включно з колишнім генеральним секретарем Альянсу, таку можливість відкидали.
- У травні The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.