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Уряд Естонії обговорював можливість відправки своїх військових в Україну – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 2 жовтня 2024, 14:48
Уряд Естонії обговорював можливість відправки своїх військових в Україну – ЗМІ
Фото: Getty images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд країни обговорював можливість відправлення своїх військових із небойовими завданнями на захід України, але наразі конкретне рішення не ухвалено.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio

Деталі: За словами міністра, конкретного рішення поки немає, бо передусім Естонія повинна гарантувати безпеку інструкторів.

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Пряма мова: "Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян".

Більше деталей: Очільник Міноборони Естонії акцентував, що рішення про введення військ в Україну має ухвалюватись консенсусом країн-членів НАТО.

"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", – зазначив він.

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Певкур підсумував, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.

Передісторія:

  • 2 жовтня повідомлялося, що колишній очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що країна повинна відправити війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію.
  • Як відомо, обговорення присутності військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.
  • Деякі держави, зокрема країни Балтії, публічно підтримали цю ідею або висловили зацікавленість у ній. Але переважна більшість, включно з колишнім генеральним секретарем Альянсу, таку можливість відкидали.
  • У травні The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

ЕстоніяУкраїнаармія
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