Опитування: Майже 90% українців планують залишитися вдома взимку, попри проблеми з енергетикою

Соціологічне опитування групи "Рейтинг" засвідчило, що близько 90% українців не планують змінювати місце проживання протягом осінньо-зимового періоду 2024 року, попри можливі проблеми з електропостачанням.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 20-23 вересня

Деталі: Повідомляється, що намір переїхати мають 10% респондентів. З них 4% — у межах своєї області, 3% — по країні, та 2% — за кордон.

Реклама:

Зазначається, що на момент опитування, 64% українців мали стабільне електропостачання. Ще 30% повідомили про незначні відключення. Водночас 4% респондентів стикаються з частими перебоями, а 1% — постійно.

Найбільш критична ситуація спостерігається в східних регіонах, де 13% опитаних зазначають про регулярні відключення електроенергії.

Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

РЕКЛАМА:

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.