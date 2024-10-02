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Опитування: Майже 90% українців планують залишитися вдома взимку, попри проблеми з енергетикою

Анастасія ПроцСереда, 2 жовтня 2024, 14:33
Опитування: Майже 90% українців планують залишитися вдома взимку, попри проблеми з енергетикою
Ілюстративне фото: Getty Images

Соціологічне опитування групи "Рейтинг" засвідчило, що близько 90% українців не планують змінювати місце проживання протягом осінньо-зимового періоду 2024 року, попри можливі проблеми з електропостачанням.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 20-23 вересня 

Деталі: Повідомляється, що намір переїхати мають 10% респондентів. З них 4% — у межах своєї області, 3% — по країні, та 2% — за кордон.

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Зазначається, що на момент опитування, 64% українців мали стабільне електропостачання. Ще 30% повідомили про незначні відключення. Водночас 4% респондентів стикаються з частими перебоями, а 1% — постійно. 

Найбільш критична ситуація спостерігається в східних регіонах, де 13% опитаних зазначають про регулярні відключення електроенергії.

Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. 

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Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). 

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

опитуванняенергетика
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