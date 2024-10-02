Волинянка пропонувала чоловікам "трансфер" за кордон – на матраці через Дністер або пішки з провідником
Правоохоронці викрили 48-річну мешканку Волинської області, яка зі спільниками організувала схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України за гроші.
Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція
Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що за 10 000 - 11 000 євро жінка на автомобілі забирала військовозобов’язаного чоловіка з будь-якого місця України. Вона везла його до прикордонної зони в Чернівецькій області, де в подальшому "клієнту" пропонувала спосіб незаконного перетину кордону на вибір: або суходолом поза пунктом пропуску за допомогою провідників або на матраці через річку Дністер до Республіки Молдова.
Жінку затримали під час отримання 11 000 євро. Їй повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюються інші учасники незаконної схеми перетину кордону.