Волинянка пропонувала чоловікам "трансфер" за кордон – на матраці через Дністер або пішки з провідником

Правоохоронці викрили 48-річну мешканку Волинської області, яка зі спільниками організувала схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України за гроші.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що за 10 000 - 11 000 євро жінка на автомобілі забирала військовозобов’язаного чоловіка з будь-якого місця України. Вона везла його до прикордонної зони в Чернівецькій області, де в подальшому "клієнту" пропонувала спосіб незаконного перетину кордону на вибір: або суходолом поза пунктом пропуску за допомогою провідників або на матраці через річку Дністер до Республіки Молдова.

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Жінку затримали під час отримання 11 000 євро. Їй повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші учасники незаконної схеми перетину кордону.