У ЗСУ спростували інформацію росіян про удар ОДАБ-9000 по Вовчанську

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев спростував інформацію про використання росіянами потужної авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську, заявивши, що такі повідомлення є частиною інформаційної війни.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Харків"

Деталі: Зазначається, що для застосування ОДАБ-9000 необхідний стратегічний бомбардувальник, як, наприклад, Ту-160, проте переміщення таких літаків не було зафіксовано.

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За словами Саранцева, окупанти застосували боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної картинки".

Також Саранцев додав, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

Пряма мова Саранцева: "Вчергове закликаю представників українських медіа та адміністраторів телеграм-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу!".

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Нагадаємо: Раніше російські пропагандисти поширили в Telegram-каналах інформацію про нібито застосування ОДАБ-9000 у Вовчанську.