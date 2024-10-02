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МЗС Польщі: Сікорський обговорить з новим генсеком НАТО підтримку України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 2 жовтня 2024, 16:28
МЗС Польщі: Сікорський обговорить з новим генсеком НАТО підтримку України
Ілюстративне фото: Getty Images

За словами речника польського МЗС Павела Вронського, під час першої розмови міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорять, зокрема, питання допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментарі агенції "Укрінформ

Деталі: Як стверджує Вронський, головних тем розмови між очільником МЗС Польщі та новим генсеком НАТО, який 1 жовтня офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга, буде дві. 

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"Насамперед Україна, допомога для України, координація надання підтримки Києву. Друге питання стосуватиметься Близького Сходу, нинішнього загострення ситуації, а також напрямків її розвитку", – повідомив він.

Речник польського МЗС додав, що розмова Сікорського і Рютте відбудеться в середу ввечері.

Передісторія:

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  • Очільник МЗС України Андрій Сибіга час візиту до Варшави зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також очільниками Сейму та Сенату Польщі, які у тому числі порушили питання про ексгумації загиблих на Волині поляків. 
  • Візит міністра закордонних справ України до Польщі супроводжувала розбіжність заяв МЗС двох країн щодо того, чи зустрівся польський міністр зі своїм українським колегою. 
  • Українські дипломати наполягають, що міністри все ж зустрілися, але була не офіційна двостороння зустріч, а дружнє спілкування. 

Читайте також в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами, а також статтю Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.

ПольщаНАТОдопомога Україні
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