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Російські війська поранили двох людей на Дніпропетровщині

Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 18:39
Російські війська поранили двох людей на Дніпропетровщині
фото з telegram-каналу сергія лисака

Російська армія протягом 2 жовтня била по двох районах Дніпропетровської області, постраждали двоє чоловіків.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Декілька разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією.

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Потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. В останній постраждали дві людини – чоловіки 69 і 89 років. Вони госпіталізовані".

Деталі: Через обстріли також виникли пожежі, горіла приватна садиба.

 
фото з telegram-каналу сергія лисака

Пошкоджені також інфраструктура, транспортне підприємство. Знищені приватний будинок і гараж. Понівечені пів десятка осель місцевих, стільки ж господарських споруд, теплиця. Зачепило й лінії електропередач.

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Поцілив ударним БпЛА агресор і по Синельниківщині. В одній з громад побитий приватний будинок.

Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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