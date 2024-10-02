Російські війська поранили двох людей на Дніпропетровщині
Середа, 2 жовтня 2024, 18:39
Російська армія протягом 2 жовтня била по двох районах Дніпропетровської області, постраждали двоє чоловіків.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Декілька разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією.
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Потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. В останній постраждали дві людини – чоловіки 69 і 89 років. Вони госпіталізовані".
Деталі: Через обстріли також виникли пожежі, горіла приватна садиба.
Пошкоджені також інфраструктура, транспортне підприємство. Знищені приватний будинок і гараж. Понівечені пів десятка осель місцевих, стільки ж господарських споруд, теплиця. Зачепило й лінії електропередач.
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Поцілив ударним БпЛА агресор і по Синельниківщині. В одній з громад побитий приватний будинок.