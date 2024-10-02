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В Україні планують зайнятися ексгумацією жертв Волинської трагедії

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 2 жовтня 2024, 18:32
В Україні планують зайнятися ексгумацією жертв Волинської трагедії
фото: Getty Images

Український інститут національної пам’яті, у відповідь на запити громадян Польщі, збирається у 2025 році почати роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області.

Джерело: про це йдеться в заяві УІНП від 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: В інституті зазначили, що отримали звернення у вересні, за результатами якого мають намір "включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік".

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Голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович наголосив, що українська сторона й далі відкрита до взаємодії з польськими інституціями стосовно пошуку, збереження і догляду за місцями памʼяті українців у Польщі та поляків в Україні.

"Проте з огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань з польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам’яті вже тривалий час не діють… УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі", – додав він.

Дробович зазначив, що в разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку УІНП буде "старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію".

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Хоча в повідомленні не уточнюється, хто саме надіслав запит, та "ЄвроПравда" раніше повідомляла про звернення очільниці Товариства польсько-українського примирення Кароліни Романовської, яке стосувалось якраз села Угли на території сучасної Рівненської області.

Про крок назустріч Варшаві стало відомо також на тлі візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.

Читайте в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами, а також статтю Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.

ПольщаВолиньУкраїна
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