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Сійярто: ЄС хоче відправити в Україну військових радників

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 2 жовтня 2024, 19:37
Сійярто: ЄС хоче відправити в Україну військових радників
Петер Сійярто. Фото: Getty Images

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Євросоюз начебто планує направити військових радників для допомоги Україні у війні проти Росії, а Будапешт цю пропозицію відхилив.

Джерело: про це він сказав після виїзного засідання угорського уряду 2 жовтня, пише "Європейська правда"

Деталі: Сійярто стверджує, що ЄС у новій пропозиції про продовження мандата місії з навчання українських військових EUMAM пропонує направити в Україну "військових радників ЄС для виконання координаційних завдань".

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"Це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Європейського Союзу, а військові радники ЄС, які беруть участь у навчаннях, будуть розміщені в Україні", п – констатує глава угорського МЗС.

Він вважає, що ця "небезпечна пропозиція" значно "збільшила б ризик ескалації війни, тобто її подальшого поширення".

"Тому ми говоримо "ні" цій пропозиції, і ми вже вказали Службі зовнішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію", – додав Сійярто.

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Угорський міністр також наголосив, що Будапешт не братиме участі в тренувальній місії ЄС за будь-яких умов.

Нагадаємо, місія EUMAM була створена в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини.

Раніше стало відомо, що дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва, але не стала рекомендувати відправляти військових інструкторів до України.

Цю інформацію підтвердив і топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

ЄСУгорщинаУкраїна
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