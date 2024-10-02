До Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 33 тисячі паломників

До Умані на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана – прибули понад 33,5 тисяч паломників.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець

Деталі: За його інформацією, ситуація в місті контрольована. Місцевих жителів і гостей закликають належно реагувати на повітряні тривоги.

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Суттєвих порушень не фіксували. За даними ОВА, більшість паломників приїхали з Ізраїлю, менше – зі США та країн ЄС.

Зазначається, що святкування Рош га-Шана розпочнуться ввечері, близько 20 години.

Довідково: Хасиди щороку з’їжджаються до Умані на могилу цадика Нахмана. Це місце паломництва для хасидів з усього світу.