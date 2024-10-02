Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ПАРЄ схвалила резолюцію до повернення українських полонених

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 21:13
ПАРЄ схвалила резолюцію до повернення українських полонених
Результати голосування. Фото: Євгенія Кравчук у Facebook

Парламентська асамблея Ради Європи в середу, 2 жовтня, одноголосно схвалила резолюцію "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України".

Джерело: як пише "Європейська правда", про це повідомила народна депутатка, членкиня української делегації ПАРЄ Євгенія Кравчук

Деталі: В одноголосно схваленій 74 голосами резолюції ПАРЄ засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, які воюють за Україну, і цивільних людей.

Реклама:

"Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого", – зазначила Кравчук.

Документ згадує офіційні дані про кількість військовополонених і цивільних заручників у полоні Росії та злочини, скоєні росіянами стосовно них – зокрема масове вбивство українських в'язнів у колишній виправній колонії в Оленівці на Донеччині.

"ПАРЄ вважає вкрай важливим, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав негайний і безперешкодний доступ до всіх місць утримання під вартою відповідно до умов і повноважень свого мандату", – ідеться в резолюції ПАРЄ.

РЕКЛАМА:

Як зазначила Кравчук, під час ухвалення резолюції у Страсбурзі був присутній і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, звільнений з російського полону наприкінці червня.

Раніше в ОБСЄ також підготували звіт про те, що свавільне утримання цивільних Росією набуло масового характеру та спрямоване насамперед проти українських громадян, починаючи ще з анексії Криму у 2014 році.

Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала запровадити санкції проти російських пропагандистів та визнати Російську православну церкву інструментом впливу.

ПАРЄполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
ПАРЄ
Новий генсек Ради Європи назвав Україну пріоритетом
ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом до санкцій проти роспропагандистів
Президент ПАРЄ засудив черговий удар РФ по енергетичній інфраструктурі України
Останні новини
09:29
Приватбанк обрав нового голову правління
09:24
Шольц: Перевірки на кордонах Німеччини триватимуть ще дуже довго
09:21
Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
09:20
На Херсонщини окупанти вночі атакували медико-соціальний заклад: поранено двох медсестер
09:11
Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
09:07
Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
09:00
Президентка Єврокомісії їде до Молдови
08:51
Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб
08:40
ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю можливу відповідь на ракетну атаку Ірану
08:22
Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: