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Президент закликав прискорити будівництво укриттів для людей і енергооб'єктів

Євген КізіловСереда, 2 жовтня 2024, 21:27
Президент закликав прискорити будівництво укриттів для людей і енергооб'єктів
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня обговорив із керівницею USAID Самантою Пауер підготовку укриттів в Україні до зими.

Джерело: відеозвернення Зеленського до українців

Пряма мова: "Зараз, перед зимою, дуже важливо пришвидшитись із реалізацією всіх наявних проєктів – захисних в енергетиці, безпекових у громадах – для шкіл, для лікарень".

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Деталі: За словами президента, треба бути ефективними на всіх рівнях – і в Україні, і у відносинах з партнерами. Також партнери мають розуміти перспективи.

енергетикаукриттяЗеленськийвійна
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