У МЗС Польщі привітали крок України до відновлення ексгумацій жертв Волинської трагедії

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський привітав готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар РАР

Деталі: За словами представника польського МЗС, заява УНІП про готовність відновити ексгумацію жертв Волинської трагедії – "це хороша інформація і крок у правильному напрямку".

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"Але міністр Радослав Сікорський у переговорах з українськими партнерами неодноразово підкреслював, що ми очікуємо не планів, а рішення. Тому ми сподіваємося, що таке рішення справді буде ухвалене", – додав Вронський.

Він підкреслив, що глава МЗС Польщі "розглядає це питання не як політичну суперечку, а закликає українську сторону зробити цивілізований і християнський жест пам'яті щодо жертв жахливих подій на Волині".

Напередодні Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

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Хоча в повідомленні не уточнюється, хто саме надіслав запит, та "ЄвроПравда" раніше повідомляла про звернення очільниці Товариства польсько-українського примирення Кароліни Романовської, яке стосувалось якраз села Угли на території сучасної Рівненської області.

Про крок назустріч Варшаві стало відомо також на тлі візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.

Читайте в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами.