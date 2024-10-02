Зеленський: Наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські війська виснажують російських загарбників на сході України.

Джерело: відеозвернення Зеленського до українців

Деталі: За словами президента, у вівторок він уже кілька разів говорив з головнокомандувачем Олександром Сирським. Передусім йшлося про Донеччину та напрямки, де зараз особливо важко.

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Пряма мова: "Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію".

Більше деталей: Зеленський додав, що Україна дуже потребує від партнерів рішучості і "далекобійності".

Пряма мова: "Тиску на Росію зараз замало, і саме тому – тільки тому – російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше".