Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яку пошкодила Росія

Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 22:50
Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яку пошкодила Росія
Фото - Getty Images

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили лінію живлення Запорізької атомної електростанції.

Джерело: Укренерго

Пряма мова: "Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

Реклама:

Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі". 

Деталі: В Укренерго зазначили, що 1 жовтня через російську атаку на енергооб’єкт – одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена. Ремонтні бригади через обстріли більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення.

ЗАЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
ЗАЕС
Росія знеструмила лінію живлення Запорізької АЕС: створила загрозу аварії
Окупанти складують на ЗАЕС боєприпаси і вибухові речовини – спротив
Реактори ЗАЕС не будуть запущені, доки війна загрожує безпеці станції – глава МАГАТЕ
Останні новини
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: