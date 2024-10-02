Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, яку пошкодила Росія

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили лінію живлення Запорізької атомної електростанції.

Джерело: Укренерго

Пряма мова: "Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

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Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі".

Деталі: В Укренерго зазначили, що 1 жовтня через російську атаку на енергооб’єкт – одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена. Ремонтні бригади через обстріли більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення.