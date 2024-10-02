Армія РФ завдала ударів по Харкову, є постраждалі
Російські війська увечері 2 жовтня завдали ударів КАБами по Харкову.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, президент України Володимир Зеленський
Деталі: О 22:58 Терехов повідомив, що Харків під атакою ворожих КАБів. Він закликав містян бути пильними, адже можливі повторні пуски.
Згодом стало відомо, що попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районах. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Голова ОВА повідомив, що є руйнування цивільної інфраструктури.
За даними Терехова, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.
Синєгубов повідомив, що ще один КАБ - вдарив по лісосмузі.
За попередніми даними, у пошкодженому будинку постраждали сім людей.
О 23:27 Синєгубов уточнив, що ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Є інформація про 8 постраждалих. Серед постраждалих - дівчинка трьох років. Усі - в середньому та легкому станах.
Оновлено: Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання російських КАБів у Харкові.
Армія РФ завдала ударів по Харкову, постраждали 8 людей. Відео із Telegram-каналу Зеленського pic.twitter.com/lqpy1OYZRM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 2, 2024
Пряма мова Зеленського: "Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу.
І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими".
О 23:54 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до девʼяти осіб.