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Армія РФ завдала ударів по Харкову, є постраждалі

Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 23:09
Армія РФ завдала ударів по Харкову, є постраждалі
Скриншот з відео з Telegram-каналу Зеленського

Російські війська увечері 2 жовтня завдали ударів КАБами по Харкову.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов, президент України Володимир Зеленський

Деталі: О 22:58 Терехов повідомив, що Харків під атакою ворожих КАБів. Він закликав містян бути пильними, адже можливі повторні пуски.

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Згодом стало відомо, що попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районах. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Голова ОВА повідомив, що є руйнування цивільної інфраструктури.

За даними Терехова, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. 

Синєгубов повідомив, що ще один КАБ - вдарив по лісосмузі.

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За попередніми даними, у пошкодженому будинку постраждали сім людей.

О 23:27 Синєгубов уточнив, що ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Є інформація про 8 постраждалих. Серед постраждалих - дівчинка трьох років. Усі - в середньому та легкому станах.

Оновлено: Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання російських КАБів у Харкові. 

Пряма мова Зеленського: "Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу.

І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими".

О 23:54 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до девʼяти осіб.

Харківвійна
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