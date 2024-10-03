Генштаб повідомив про 118 боїв на фронті, найбільше – на Покровському напрямку

За добу 2 жовтня на фронті відбулось 118 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 2 жовтня

Дослівно: "Загалом від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 51 авіаудар, скинувши 92 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 508 дронів-камікадзе та здійснили понад 3355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення поблизу Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували сили оборони біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Більшість атак припала на Торецьк.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 29 разів намагалися прорвати нашу оборону.

На Курахівському напрямку ворог також активний – 17 разів атакував наші позиції.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Богоявленки.

На Оріхівському напрямку триває одна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.