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КМВА: У Києві працювала ППО, уламки пошкодили багатоповерхівку

Ольга Глущенко Четвер, 3 жовтня 2024, 00:40
КМВА: У Києві працювала ППО, уламки пошкодили багатоповерхівку
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 3 жовтня у Києві працювала ППО по ворожих безпілотниках, у Деснянському районі уламки пошкодили багатоповерхівку.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: У КМВА зазначили, що триває загроза застосування ударних БпЛА для Києва.

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Пряма мова Попка: "В місті працювало ППО. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі міста попередньо, пошкоджено багатоповерхівку. Без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

КиївППОбезпілотники
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