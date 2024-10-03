КМВА: У Києві працювала ППО, уламки пошкодили багатоповерхівку

У ніч проти 3 жовтня у Києві працювала ППО по ворожих безпілотниках, у Деснянському районі уламки пошкодили багатоповерхівку.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: У КМВА зазначили, що триває загроза застосування ударних БпЛА для Києва.

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Пряма мова Попка: "В місті працювало ППО. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі міста попередньо, пошкоджено багатоповерхівку. Без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється".