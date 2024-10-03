На Хмельниччині та в Івано-Франківську пролунали вибухи – ЗМІ

У ніч проти 3 жовтня у Хмельницькій області та в Івано-Франківську під час оголошеної повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Хмельницький, Суспільне Івано-Франківськ

Деталі: Про вибухи на Хмельниччині Суспільне повідомило о 1:36 ночі.

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Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 1:11.

Оновлено: О 2:32 стало відомо про повторні вибухи у Хмельницькій області.

Крім того, Суспільне повідомило про вибухи в Івано-Франківську.