На Хмельниччині та в Івано-Франківську пролунали вибухи – ЗМІ
Четвер, 3 жовтня 2024, 02:34
У ніч проти 3 жовтня у Хмельницькій області та в Івано-Франківську під час оголошеної повітряної тривоги було чути звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Хмельницький, Суспільне Івано-Франківськ
Деталі: Про вибухи на Хмельниччині Суспільне повідомило о 1:36 ночі.
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Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 1:11.
Оновлено: О 2:32 стало відомо про повторні вибухи у Хмельницькій області.
Крім того, Суспільне повідомило про вибухи в Івано-Франківську.
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