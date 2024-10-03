Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємство і ЛЕП

Ірина БалачукЧетвер, 3 жовтня 2024, 07:37
Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємство і ЛЕП
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські загарбники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області – пошкодили промислове підприємство і ЛЕП, вирувала пожежа.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Покровську громаду. Неспокійно було й у Нікополі та Червоногригорівській громаді.

Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач".  

Деталі: Лисак додав, що минулося без загиблих і постраждалих.

Реклама:
Дніпропетровська областьНікополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нобелівська премія 2024: оголосили лауреатів з фізики

Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

оновлюється Росіяни ударили по Харкову: 21 поранений, є руйнування інфраструктури, під завалами люди

Ворог обстріляв енергооб'єкти у семи областях – Міненерго

В Україні порушили справу проти режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Росія зацікавлена в перемозі Трампа на виборах, Іран – в Гарріс – розвідка США

Усі новини...
Дніпропетровська область
Російські війська поранили двох людей на Дніпропетровщині
Росіяни били по Нікопольщині – пошкодили інфраструктуру
Російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
Останні новини
14:03
Поліція: На Київщині голова МСЕК сприяв чоловікам в отриманні фіктивної інвалідності
13:59
легка атлетикаМагучіх: У мене в планах ще дві Олімпіади
13:57
У Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ
13:56
Прибирав сміття. Працівник голландського музею викинув експонат, подібний до пивних банок
13:47
У Німеччині розслідують продаж розкішних авто в РФ попри санкції
13:40
мапаВ найближчі дні буде тепло і сухо, а далі прийде похолодання
13:36
Боррель: Гібридні дестабілізаційні дії Росії не завадять нашій підтримці України
13:30
У Києві через підтоплення переходу закрили станцію метро
13:30
ЄС затвердив новий санкційний режим проти РФ за дестабілізацію за кордоном
13:30
"Не бачу, перед ким треба вибачатися": у Києві тренерка з танців відмовилася спілкуватися українською
Усі новини...
Реклама:
Реклама: