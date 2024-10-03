Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємство і ЛЕП

Російські загарбники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області – пошкодили промислове підприємство і ЛЕП, вирувала пожежа.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Покровську громаду. Неспокійно було й у Нікополі та Червоногригорівській громаді.



Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач".



Деталі: Лисак додав, що минулося без загиблих і постраждалих.

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