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ЗСУ за добу відмінусували ще 1 150 окупантів і 37 артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 3 жовтня 2024, 08:02
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 150 окупантів і 37 артсистем
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують знищувати окупантів – лише за минулу добу знешкодили 1 150 ворожих солдатів, спалили 6 танків та 17 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Генштаб уточнює, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних скоригували деякі позиції загальних втрат окупантів.  

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Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 656 710 (+1 150) осіб,
  • танків – 8 893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 17 596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18 906 (+37) од,
  • РСЗВ – 1 204 (+0) од,
  • засобів ППО – 964 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 393 (+43) од,
  • крилатих ракет – 2 613 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 750 (+58) од,
  • спеціальної техніки – 3 330 (+12) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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