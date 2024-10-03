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В ніч на 3 жовтня ППО знищила 78 зі 105 ворожих "Шахедів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 жовтня 2024, 08:29
В ніч на 3 жовтня ППО знищила 78 зі 105 ворожих Шахедів
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

В результаті протиповітряного бою в ніч на 3 жовтня ППО знищила 78 зі 105 дронів-камікадзе, запущених Росією по Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Дослівно: "У ніч на 3 жовтня (із 21.00 02.10 по 07.00 03.10) ворог завдав удару по території України ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ., мис Чауда – Крим).

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Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України".

Деталі: Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою було збито 78 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

За даними Повітряних сил, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється, додають повітряники.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУвійна
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