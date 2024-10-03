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Держдеп США про План перемоги України: Побачили в ньому багато продуктивних кроків

Ірина Балачук, Христина БондарєваЧетвер, 3 жовтня 2024, 08:44
Держдеп США про План перемоги України: Побачили в ньому багато продуктивних кроків
Hечник Держдепу США Метью Міллер. Фото state.gov

У Державному департаменті США заявили, що побачили низку продуктивних кроків у Плані перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський, і що будуть контактувати з Києвом з цього приводу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера

Пряма мова представника Держдепу: "Ми переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо з ними спілкуватися з цього приводу".

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Деталі: Міллер зазначив, що Україна ще не деталізувала цей план перемоги публічно, тому й він не буде цього робити. Водночас він наголосив, що США взяли цей план до уваги.

Речник Держдепу додав, що План перемоги стосується не тільки дій, які зробить Україна, але й кроків, які могли б вжити інші країни світу. 

Передісторія:

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