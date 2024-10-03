Держдеп США про План перемоги України: Побачили в ньому багато продуктивних кроків
У Державному департаменті США заявили, що побачили низку продуктивних кроків у Плані перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський, і що будуть контактувати з Києвом з цього приводу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера
Пряма мова представника Держдепу: "Ми переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо з ними спілкуватися з цього приводу".
Деталі: Міллер зазначив, що Україна ще не деталізувала цей план перемоги публічно, тому й він не буде цього робити. Водночас він наголосив, що США взяли цей план до уваги.
Речник Держдепу додав, що План перемоги стосується не тільки дій, які зробить Україна, але й кроків, які могли б вжити інші країни світу.
Передісторія:
- Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український План перемоги не має всеосяжної стратегії.
- А агентство Bloomberg писало, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення Плану перемоги.
- Водночас речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги.