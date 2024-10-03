Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі заявили, що не отримували запит на розмову Путіна з Шольцом

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 3 жовтня 2024, 09:16
У Кремлі заявили, що не отримували запит на розмову Путіна з Шольцом

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що там поки не отримували запитів на телефонну розмову від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Джерело: "Європейська правда", російське агентство ТАСС

Деталі: Пєсков на запитання журналістів сказав, що від Берліна не надходило запиту на телeфонну розмову з очільником Кремля.

Реклама:

Він також сказав, що "на перший погляд, спільних тем немає" через майже повну заморозку відносин Німеччини і Росії через війну РФ проти України, але Путін "був і залишається відкритим до діалогу".

Останній раз Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2021 року.

За повідомленням Zeit, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, що стало би першим прямим контактом з 2022 року. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

РЕКЛАМА:

Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.

ШольцПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нобелівська премія 2024: оголосили лауреатів з фізики

Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

оновлюється Росіяни ударили по Харкову: 21 поранений, є руйнування інфраструктури, під завалами люди

Ворог обстріляв енергооб'єкти у семи областях – Міненерго

В Україні порушили справу проти режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Росія зацікавлена в перемозі Трампа на виборах, Іран – в Гарріс – розвідка США

Усі новини...
Шольц
В уряді Німеччини відреагували на публікацію про бажання Шольца зателефонувати Путіну
Шольц вперше з 2022 року хоче подзвонити Путіну – ЗМІ
Зеленський і Шольц зустрілись за зачиненими дверима без перекладачів – речник
Останні новини
14:03
Поліція: На Київщині голова МСЕК сприяв чоловікам в отриманні фіктивної інвалідності
13:59
легка атлетикаМагучіх: У мене в планах ще дві Олімпіади
13:57
У Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ
13:56
Прибирав сміття. Працівник голландського музею викинув експонат, подібний до пивних банок
13:47
У Німеччині розслідують продаж розкішних авто в РФ попри санкції
13:40
мапаВ найближчі дні буде тепло і сухо, а далі прийде похолодання
13:36
Боррель: Гібридні дестабілізаційні дії Росії не завадять нашій підтримці України
13:30
У Києві через підтоплення переходу закрили станцію метро
13:30
ЄС затвердив новий санкційний режим проти РФ за дестабілізацію за кордоном
13:30
"Не бачу, перед ким треба вибачатися": у Києві тренерка з танців відмовилася спілкуватися українською
Усі новини...
Реклама:
Реклама: