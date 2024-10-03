У Кремлі заявили, що не отримували запит на розмову Путіна з Шольцом

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що там поки не отримували запитів на телефонну розмову від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Джерело: "Європейська правда", російське агентство ТАСС

Деталі: Пєсков на запитання журналістів сказав, що від Берліна не надходило запиту на телeфонну розмову з очільником Кремля.

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Він також сказав, що "на перший погляд, спільних тем немає" через майже повну заморозку відносин Німеччини і Росії через війну РФ проти України, але Путін "був і залишається відкритим до діалогу".

Останній раз Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2021 року.

За повідомленням Zeit, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, що стало би першим прямим контактом з 2022 року. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

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Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.