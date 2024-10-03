ЗСУ за допомогою ATACMS знищили коштовну російську РЛС "Небо-М" – Генштаб

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" за допомогою балістичних ракет ATACAMS, повідомили у Збройних силах.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі".

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Деталі: Військові наголошують, що "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, оскільки вона працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

За даними Генштабу, у росіян залишилося лише 10 працюючих систем цього типу. Вартість такої РЛС становить понад 100 мільйонів доларів.

"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG. Бойова робота Сил оборони по важливих цілях ворога триває", – підсумували у Генштабі.