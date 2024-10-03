Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат.

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фото з facebook-сторінки сирського

Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів".

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ СИРСЬКОГО

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ СИРСЬКОГО

Деталі: Головком також повідомив, що під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності оборони.