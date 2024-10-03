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Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 жовтня 2024, 11:20
Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту
ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ СИРСЬКОГО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат.

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фото з facebook-сторінки сирського

Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів".

 
ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ СИРСЬКОГО
 
ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ СИРСЬКОГО

Деталі: Головком також повідомив, що під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності оборони.

бойові діїСирський
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