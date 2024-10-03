Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Нікополю: постраждали троє людей

Російська армія вдарила дроном-камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині, постраждали троє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Троє людей постраждали через влучання ворожого дрону-камікадзе по Нікополю.

Реклама:

75-річна жінка і 35-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 34 років, лікуватимуться амбулаторно".

Деталі: Також у місті пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та газогін.