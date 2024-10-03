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Сікорський прокоментував конфлікт із Зеленським

Христина Бондарєва, Ірина БалачукЧетвер, 3 жовтня 2024, 12:21
Сікорський прокоментував конфлікт із Зеленським
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото з сайту МЗС

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував конфлікт із Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі у вересні, про який раніше писали ЗМІ.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сікорського в ефірі "Польського радіо"

Деталі: Глава МЗС Польщі наголосив, що у його країні існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він додав, що ексгумації домагається, зокрема, президент Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня і глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш. 

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Журналістка радіостанції нагадала, що Україна не погоджується на ексгумацію польських жертв, але дозволила ексгумацію солдатів вермахту.

Сікорський наголосив, що під час переговорів у Києві отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії вирішать.  

Ведуча перепитала, чи справді дійшло до конфлікту на зустрічі між ним і Зеленським у Києві, про що повідомляли медіа. Сікорський на це відповів: "Я справді можу поставити питання руба. Подивимося по їхніх вчинках".

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На уточнювальне запитання, чи був конфлікт, Сікорський знову відповів: "Подивимося по їхніх вчинках".

Читайте також про те, чому у Києві стався конфлікт з головою МЗС Польщі, і чому це не випадковість.

Передісторія:

ПольщаУкраїнаісторія
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