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Швейцарія протягом чотирьох років виділить Україні близько $1,7 млрд на відновлення

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 3 жовтня 2024, 12:30
Швейцарія протягом чотирьох років виділить Україні близько $1,7 млрд на відновлення
Ілюстративне фото - Getty Images

Швейцарія надасть 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) впродовж наступних чотирьох років на проєкти відновлення України, а також залучить до них приватний сектор.

Джерело: про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України за підсумками зустрічі очільника відомства Олексія Кулеби та посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Бауманна, з цих коштів 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. 

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Решта суми піде на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

"Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту", – зазначив він та акцентував, що наразі у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі.

У міністерстві також нагадали, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Йдеться про програми відновлення, а також спільні проєкти з "Укрзалізницею" та допомогу під час підготовки до опалювального сезону.

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У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 млн швейцарських франків (118 млн доларів), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.

Швейцарія також підтримує програму допомоги постраждалим від мін і малим фермерським господарствам, які не можуть обробляти свої поля.

У вересні країна анонсувала Українську конференцію з питань протимінної діяльності (UMAC2024), яка пройде 17-18 жовтня у місті Лозанна.

Швейцаріядопомога Україні
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