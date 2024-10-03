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Беларускі Гаюн: Три "Шахеди" залетіли в Білорусь, де літає вертоліт Лукашенка

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 жовтня 2024, 13:27
Беларускі Гаюн: Три Шахеди залетіли в Білорусь, де літає вертоліт Лукашенка
Ілюстративне фото. Фото: пресслужба Лукашенка

Три "Шахеди" залетіли на територію Білорусі, де якраз пролітає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на вертольоті.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними аналітиків близько 12:55 3 "Шахеда" залетіли з Чернігівщини в напрямку Гомельської області Білорусі.

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Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва і рухається в напрямку Хойників.

Дослівно: "Крім того, в небі над Білоруссю просто зараз перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, гелікоптер летить у Мікашевичі".

Що передувало: 

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Влада України вранці 3 жовтня оголосила повітряну тривогу у північних областях через загрозу застосування "Шахедів". 

БілорусьЛукашенкоШахедавіа
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