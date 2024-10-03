Зеленський: НАТО може збивати дрони і ракети, як на Близькому Сході, але поки згоди немає

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО висловив очікування, що країни Альянсу змінять позицію щодо захисту неба України.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: На пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО президент України сказав, що не бачить принципової різниці у питанні захисту повітряного простору Ізраїлю, якому союзники допомагають збивати іранські ракети і дрони, та України.

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"Ми говорили сьогодні про українські потреби у ППО та взаємодію із сусідами. Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російський та іранський режими".

Президент України заявив що розраховує на зміну підходів НАТО у допомозі Україні щодо захисту неба.

"Більше рішучості партнерів у нашому регіоні – це те що потрібно щоби покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів", – сказав він.

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Генсек НАТО, відповідаючи на те саме питання, ухилився від детальної відповіді щодо можливості збиття російських ракет над Україною.

Утім, Зеленський доповнив його короткою фразою: "Союзники поки не готові (захищати українське небо – ЄП".

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