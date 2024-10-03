Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: НАТО може збивати дрони і ракети, як на Близькому Сході, але поки згоди немає

Сергій Сидоренко, Марія ЄмецьЧетвер, 3 жовтня 2024, 14:01
Зеленський: НАТО може збивати дрони і ракети, як на Близькому Сході, але поки згоди немає
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО висловив очікування, що країни Альянсу змінять позицію щодо захисту неба України. 

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: На пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО президент України сказав, що не бачить принципової різниці у питанні захисту повітряного простору Ізраїлю, якому союзники допомагають збивати іранські ракети і дрони, та України.  

Реклама:

"Ми говорили сьогодні про українські потреби у ППО та взаємодію із сусідами. Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російський та іранський режими". 

Президент України заявив що розраховує на зміну підходів НАТО у допомозі Україні щодо захисту неба.

"Більше рішучості партнерів у нашому регіоні – це те що потрібно щоби покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів", – сказав він.

РЕКЛАМА:

Генсек НАТО, відповідаючи на те саме питання, ухилився від детальної відповіді щодо можливості збиття російських ракет над Україною. 

Утім, Зеленський доповнив його короткою фразою: "Союзники поки не готові (захищати українське небо – ЄП". 

Нагадаємо:

  • Раніше міністр закордонних справ Польщі заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.
  • В МЗС Польщі уточнили, що Сікорський висловив свою думку, а не позицію уряду.
  • Румунські ЗМІ неофіційно дізналися, що у парламенті хочуть обговорити зміни до законодавства, що дозволить збивати дрони-порушники. Як відомо, збиті "Шахеди" неодноразово падали на румунському боці Дунаю, а іноді залітали вглиб прикордоння. 

НАТОУкраїнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
НАТО
Новий генсек НАТО пояснив, чому Україна буде пріоритетом порядку денного
Новий генсек НАТО прибув до Києва
МЗС Польщі: Сікорський обговорить з новим генсеком НАТО підтримку України
Останні новини
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: