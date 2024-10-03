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Україна отримала Patriot від Румунії

Ірина КутєлєваЧетвер, 3 жовтня 2024, 15:27
Україна отримала Patriot від Румунії
Фото: Getty Images

До України прибув зенітно-ракетний комплекс Patriot, який погодилась передати Румунія.

Джерело: представник Міністерства оборони Румунії у коментарі Радіо Свобода, "Європейська правда"

Деталі: Рішення про передачу Україні системи Patriot румунська влада остаточно схвалила минулого місяця.

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"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Крім того, напередодні президент України Володимир Зеленський у себе в X (Twitter) висловив вдячність усім країнам, які допомагають із наданням систем ППО.

"Особлива подяка Румунії за систему Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно збиваючи "Шахеди" і ракети", – зазначив він.

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Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.

ППОРумуніяУкраїна
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