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СБУ затримала дезертира, який коригував удари РФ по Вінниччині і Сумщині

"Українська правда"Четвер, 3 жовтня 2024, 15:35
СБУ затримала дезертира, який коригував удари РФ по Вінниччині і Сумщині
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали 23-річного військовослужбовця, який збирав та передавав російським спецслужбам інформацію про розташування систем протиповітряної оборони та позиції ЗСУ.

Джерело: СБУ та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Деталі: За даними слідства, контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби на лікування та ухилявся увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є збір інформації з подальшою її передачею представникам країни-агресора для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

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Повідомляється, що у серпні 2024 року підозрюваний шукаючи швидкий заробіток в Telegram потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Затриманий за вказівкою воєнної розвідки РФ відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини.

Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони.

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Чоловік орендував квартиру на два тижні в одному з міст поблизу кордону з РФ, видавав себе за "військового при виконанні" та намагався увійти в довіру до місцевих жителів. У такий спосіб він збирався "втемну" отримати від них інформацію про українських захисників.

Дослівно прокуратура: "Діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду, військовослужбовець неодноразово знімав на відео та, використовуючи інтернет-месенджер, надсилав ворогу точне розташування підрозділів ЗСУ та інших формувань на території Вінницької та Сумської областей для коригування та наведення артилерійського вогню, ракетних ударів та іншого вогневого ураження".

Деталі: Також, за даними слідства, чоловік фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед російським куратором.

Його затримали на Вінниччині та повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада і дезертирство вчинені в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУвійнаУкраїна
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