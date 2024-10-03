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Росіяни вдарили по Чернігівщині: попередньо троє загиблих. Серед них – 6-річна дитина

"Українська правда"Четвер, 3 жовтня 2024, 16:16
Росіяни вдарили по Чернігівщині: попередньо троє загиблих. Серед них – 6-річна дитина
Фото: Нацполіція

Внаслідок терористичної атаки російських військ на прикордонне село Корюківського району Чернігівщини загинули троє людей, зокрема шестирічна дитина, ще четверо отримали поранення.

Джерело: голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в Telegram

Пряма мова: "Жахливий акт тероризму. Вкотре ворог атакував прикордоння Корюківського району. Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Загорілися житлові будинки.

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Попередньо відомо про трьох загиблих. Серед них – 6-річна дитина".

 

Деталі: Чаус зазначив, що ще четверо осіб отримали поранення: 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Усі постраждалі були терміново госпіталізовані. Дітей у тяжкому стані перевезли до Чернігівської обласної дитячої лікарні.

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